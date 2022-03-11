 

Мнение: Картофельная Омерта

11.03.2022, 18:22, Разное
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Вообще больше похоже, что совершенно иррациональная новость про прибытие на Украину каких-то неведомых “арабских добровольцев” должна была послужить информационным прикрытием и “зашумливанием” для куда более существенной новости – о прямом вступлении белорусских войск в войну с Украиной. Белорусский бульбофюрер сегодня встречался с Путиным и перед этим выдал сногсшибательное сообщение, что Украина готовилась напасть… на Белоруссию, и, дескать, только “превентивный удар” России смог разрушить коварные планы украинского руководства по захвату белорусских месторождений картошки.

Просто так такого рода заявления даже сумасшедшие не делают. Да и зачем бы Лукашенко приезжать к Путину, как не для заключительного торга? Видимо, уже сегодня Белоруссия присоединится к России в её СВО.

Не думаю, что сам Лука рад такому обороту. Сам-то он, безусловно, предпочел бы роль “умной обезьяны” – ведь всё белорусское позиционирование при нем построено на том, чтобы не ассоциироваться совсем уж безнадежно с РФ, сохранять некую дистанцию, “мы – не они!” Он ведь и Европе периодически делал всякие знаки – “возьмите меня, я пригожусь, я не совсем под Россией!” Однако Европа его неизменно посылала. Что ж, вот итог. А у России появляется подкрепление в живой силе – и без мобилизации.

Вообще в среде, близкой Нацлидеру в бытность его замом мэра бандитского Петербурга, такое называется “повязать кровью”.

Источник: Размышления вольного социолога



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