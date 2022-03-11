Смольный не ведет работу по предотвращению роста безработицы в Петербурге

В четверг, 10 марта, планами по поддержке предпринимателей и простых горожан поделились градоначальники Москвы и Санкт-Петербурга. Встреча связана с нынешними изменениями в экономике страны, к которым и пытаются адаптироваться власти регионов.

Мэр Москвы Сергей Собянин готов работать сразу в нескольких направлениях: сохранение рабочих мест; обеспечение бесперебойного функционирования предприятий; импортозамещение и локализация максимального количества производителей товаров и услуг; социальная поддержка горожан. При этом правительство региона уже сейчас начало принимать меры по реализации этих идей. Около 7 млрд рублей выделено на льготные кредиты предпринимателям. Многим компаниям предоставят отсрочку арендной платы и увеличение авансирования госконтрактов до 70%. С этими и многими другими принятыми мерами, можно ознакомиться на официальном сайте мэра столицы.

Губернатор Беглов, в свою очередь, рассказал о создании оперативного штаба и формировании рабочей группы, включающей городских чиновников, депутатов и представителей бизнеса. По заявлениям градоначальника, они должны будут заниматься мониторингом ситуации и принятием соответствующих действий, опираясь на результаты аналитики. Ничего конкретного градоправитель так и не сказал. На данный момент Смольный пока не приступал к реализации данных планов. Можно предположить, что городские власти попросту не собираются оказывать предпринимателям какую-либо существенную поддержку.

Слабая работа команды Беглова может привести к банкротству предприятий и, как следствие, росту безработицы в городе.