Мнение: Инстаграм все

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11.03.2022, 18:10, Разное
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РКН принял официальное решение о блокировке Инстаграм. Должны уже сегодня начать отключение.

Источник: Colonel Cassad



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