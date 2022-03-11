 

Леруа остаётся – Личное мнение

11.03.2022, 18:07, Разное
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На фоне ежедневных заявлений различных транснациональных корпораций о временном приостановлении деятельности в России, строительные гипермаркеты Leroy Merlin продолжают работать.


Фото: Соцсети

«Несмотря ни на какие слухи, мы продолжаем работать и не планируем останавливать деятельность компании», — сказано в письме партнёрам ритейлера.

Вспоминая слова владельца Юникло о том, что одежда — базовая потребность, я, как человек, погружённый в ремонт и стройку, перефразирую, что и строительные материалы — тоже базовая потребность человека.

Без бикмака я легко проживу. Без пледика из Икеа — тоже. Без курточки Юникло — да у меня её и так никогда не было. А вот строительные материалы необходимы многим, и очень хорошо, что это понимают в Леруа.

Компания собирается следить за ценами и не допускать немотивированного их взвинчивания — об этом тоже говорится в письме. Особенно важно, что ритейлер предупреждает партнёров о выполнении поставок и поддержания уровня сервиса.

Это, как мне кажется, вежливый намёк тем производителям, которые и после кризиса хотят остаться со своим товаром на полках в гипермаркетах.

Не знаю, хватит ли сил у руководства Леруа придерживаться выбранной стратегии, но пока — так.

Что думаете?

Источник: Лена Миро



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