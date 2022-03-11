Скандалы: Шнуров остался верен своим взглядам: почему музыкант покинул RTVI

Согласно официальным заявлениям, причиной стал возможный конфликт личной позиции музыканта по событиям на Украине и редакционной политики СМИ

В четверг, 10 марта, стало известно, что Сергей Шнуров покидает пост генерального продюсера RTVI. Он отметил, что решил сфокусировать на развитии своих музыкальных проектов. Певец добавил, что его позиция по событиям на Украине может не совпадать с мнением руководства телеканала, поэтому временное прекращение сотрудничества является лучшим решением.

«В контексте происходящих событий мое мнение во многом может не совпадать с редакционной политикой RTVI, не желая каким-либо образом, даже косвенным, влиять на образ и информационную политику RTVI, я принял решение временно прекратить сотрудничество с каналом»,

— отметил Шнуров.

С начала спецоперации ВС РФ на Украине музыкант открыто занял позицию поддержки действий руководства страны. Например, в песне «Прощай, элита» он раскритиковал покинувших Россию представителей «элиты», отмечая, что они бежали из страны при первых трудностях. В композиции «Входа нет!» Шнуров осветил ситуацию в Европе, где россиян сейчас подвергают гонениям, и сравнил положение дел с Берлином 40-х годов прошлого века, когда нацистское правительство преследовало евреев.

Пророссийская позиция Шнурова действительно идет вразрез с политикой RTVI, которая отличается резко либеральными взглядами. На телеканале работали или работают многие известные журналисты, чьи политические позиции отличаются от взглядов руководства страны и большинства россиян. В этом контексте основатель «Ленинграда» предпочел остаться с соотечественниками в этой нелегкой для страны ситуации.

CEO RTVI Ольга Пивень отметила в обращении, что в сложившейся ситуации культурные и политические особенности взглядов аудитории канала могут идти вразрез с личной позицией Шнурова, выражаемой в его музыке.