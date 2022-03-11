 

Мнение: Версия событий

11.03.2022, 17:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Довольно сильный медийный ход Киева: пресс-конференция трех пленных российских пилотов на базе «Интерфакс-Украина». Фамилии и должности пленных: Криштоп Максим Сергеевич, подполковник, заместитель командира 47-го авиационного полка, Козлов Алексей Игоревич, штурман авиационной эскадрильи, капитан, Головенский Алексей Сергеевич командир авиационной эскадрильи, майор.

Естественно, возникает параллельный этой пресс-конференции вопрос: о потерях. Самолетов, техники, людей. О раненых, о пленных. О том, какие меры предпринимаются, чтобы вернуть пленных. Пока военное ведомство выдало данные недельной давности, причем вопрос о достоверности оглашенных потерь задавать, понятно, бессмысленно. С тех пор потерь, видимо, нет. Ссылаться на закон, запрещающий оглашать потери во время войны или спецоперации, теперь смысла уже нет — один раз огласили, значит, и далее вполне можно.

В информационной войне правда сама по себе является оружием, но российский режим и правда — это непересекающиеся вселенные. Поэтому он всегда в ней проигрывал и будет проигрывать. И нынешняя «не-война» исключением не является, скорее, подтверждением одного и того же правила. Правда, конечно, всегда относительна, поэтому и важна информационная борьба — ваша версия всегда будет соревноваться с версией вашего противника. Но для этого нужно ее хотя бы иметь и предъявить.

И в данном конкретном случае (я имею в виду пресс-конференцию) Киев выигрывает просто потому, что обсуждается его версия событий. Ее можно принимать, не принимать, опровергать — но это его версия. Российской просто нет как явления. Обсуждать нечего.

Причина на самом деле известна: режим, который выжег информационное пространство буквально напалмом, утратил способность к борьбе на этом поле. Как иммунитет, закормленный антибиотиками. Поэтому Путин не рискует выходить на «дебаты» с прикормленными «соперниками» – а вдруг даже там он покажется неубедительным? Поэтому вся российская пропаганда — это ток-шоу с психически нездоровыми участниками и генерал Конашенков. Для внутреннего употребления на троечку это потянет. Вовне это продать невозможно в принципе. Борьбу смыслов — а это, между прочим, ключевая борьба 21 века — Россия проигрывает с сухим счетом. Просто потому, что даже не является на поле. Не с чем выходить.

Источник: Эль Мюрид



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.07 / Еве Грин – 40 лет: 15 самых ярких выходов актрисы

27.08 / “Единая Россия” опубликовала предвыборную народную программу

01.01 / Лидер «Уральских пельменей» Рожков посмеялся над гламурными успехами Михалковой

07.06 / Мнение: Что главное в футболе?

08.12 / Скандалы: Курорт, ограниченный засухой

01.06 / “Гемотест” и iHerb: Двое из трех россиян страдают от нехватки витамина D

15.10 / “За папашами скрываются только сосунки и бездари”: что стало с сыном-актером Романа Карцева

03.07 / Запад готовит плацдарм для обвинения РФ во вмешательстве в дела США, вербуя журналистов ФАН

28.06 / В Уголовном кодексе появится наказание за разглагольствование

03.08 / Поклонники восхитились мускулистыми ногами Ивана Урганта в велосипедках

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика