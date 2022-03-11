Мнение: Импортозамещение соцсетей, замещение Букинга и штрафы за просмотр российского ТВ

1. Западные социальные сети в России частично блокированы, частично их работы ограничена по их собственному решению. С нашей стороны пока заблокированы Фейсбук и Твиттер. Однако подавляющее большинство населения этого даже не заметило – россияне в 10-15 раз реже пользовались этими сервисами по сравнению с основной российской соцсетью ВКонтакте:

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/kakimi-socialnymi-setiami-i-media-predpochitaiut-polzovatsia-rossiiane-brand-6225e946da67075e1171ad33

Многие спрашивают, заблокируют ли теперь Ютуб и Инстаграм. По статистике, россияне оставляют мало сообщений в Ютубе, но это и неудивительно, там в основном просто смотрят видео. На Инстаграме в основном размещают фото и комментируют их.

На Ютубе накануне были демонетизированы российские каналы, там собираются отключить премиум-подписку для россиян. Обычные пользователи пока не пострадали, но и сделанного вполне достаточно для полного бана американской соцсети.

Если Ютуб таки будет закрыт с той или иной стороны, почувствуют это многие, и ВПН решит проблему только частично, так как смотреть видео через ВПН не всегда удобно. Видео можно будет размещать в ВК и Телеграме, но там нет ни нормальной монетизации, ни прочей удобной инфраструктуры. Большое поле для работы российским айтишникам.

2. Ещё одна возможность для импортозамещения:

https://lenta.ru/articles/2022/03/07/turismvnutri/

…с российского рынка ушли два крупнейших агрегатора для бронирования жилья — Airbnb и Booking.com. <…>

Большинство представителей туриндустрии сходятся во мнении, что уход Airbnb и Booking.com никак не повлияет на российский рынок бронирования жилья. По крайней мере, точно не сделает его хуже. Дело в том, что сильная зависимость от одного конкретного агрегатора обычно наблюдалась только у небольших гостиниц и хостелов, в то время как крупные отели предпочитали диверсифицировать предложение, продвигая свои услуги через разные каналы.

Поэтому большинство средств размещения не только не потеряют своего клиента, но даже могут приобрести какую-то выгоду, ведь Booking.com устанавливал слишком высокую комиссию клиентам — 18 процентов по базовому тарифу плюс НДС. А после ухода голландского монополиста отечественные сервисы жилья могут создать для гостиниц более выгодные предложения и возродить здоровую конкуренцию на рынке.

По словам генерального директора национального туроператора АЛЕАН Ильи Уманского, из-за ухода Booking.com можно расстраиваться в последнюю очередь. «Проблема существования Booking.com была в следующем. Он присутствовал на рынке как монополист. И в связи со своим монопольным положениям он не давал на этом рынке развиться другим игрокам. Поэтому многим доставались только крошки со стола», — пояснил он.

Среди аналогов, которые могут занять позиции Booking.com, такие агрегаторы как Яндекс.Путешествия, «Броневик», OneTwoTrip, Tvil.ru, «Туту.ру», 101Hotels.com, «Островок.ру», «Суточно.ру» и многие другие. К тому же вице-премьер Дмитрий Чернышенко уже поручил Ростуризму создание замены Booking.com в России. А 5 марта РЖД успели запустить собственный сервис для бронирования отелей и экскурсий — как заявили в компании, к нему подключились уже более 60 тысяч гостиниц.

3. Некоторые жалуются на цензуру в России, на блокировку западных СМИ (которую при желании можно легко обойти). Но вот что происходит сейчас в Латвии:

https://bb.lv/statja/politika/2022/03/05/v-latvii-vvodyat-krupnye-shtrafy-za-prosmotr-zapreshchennyh-telekanalov

За просмотр запрещенных в Латвии телеканалов начнут штрафовать.

Об этом сегодня сообщил депутат Сейма, глава парламентской Комиссии по правам человека и общественным делам Артус Кайминьш.

«Впредь просмотр на территории Латвии запрещенных телеканалов будет слишком дорогим. Дух закона превентивен. Сначала будут предупреждать и объяснять нарушение, дав время на устранение нарушения. Нам надо охранять наше медийное информационное пространство», – написал Кайминьш в соцсетях, добавив к публикации объясняющую картинку.

Согласно иллюстрации, до этого момента в Латвии штрафовались лишь компании, которые предоставляют запрещенный в стране контент. Теперь отвечать придется и смотрящим. Штраф за это нарушение может доходить до 700 евро.