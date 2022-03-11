Телефонные мошенники украли у Госдепа миллиард долларов, выделенный Украине

Заместитель руководителя Государственного департамента США Том Джемесон стал жертвой преступников. 10 марта на его служебный номер поступил звонок с украинского телефонного номера. Неизвестный представился сотрудником Нацбанка Украины и попросил незамедлительно перевести миллиард долларов, которые накануне Конгресс выделил в качестве финансовой помощи Киеву.

«Этот человек сказал мне, что деньги нужны срочно, а банковские переводы в сложившейся ситуации небезопасны. Поэтому предложил провести транзакцию в криптовалюте. Мы оперативно решили вопрос, отправили деньги. Вечером я позвонил в Киев с вопросом, всё ли ОК. И получил убийственный ответ – никаких денег украинцы не получили, никто из их Центрального банка мне не звонил», – заявил сотрудник Госдепа.

Спецслужбы США уже начали расследование, однако на данный момент установить личность владельца кошелька, на который была отправлена криптовалюта, не представляется возможным. 12 марта Конгресс соберётся на срочное заседание, чтобы решить вопрос о повторном выделении денежных средств Украине.

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