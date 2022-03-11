МВД решило запретить водителям пользоваться машинами при отказе устранить неисправности

МВД РФ разработали законопроект, предусматривающий запрет эксплуатации транспортных средств в случае умышленного отказа устранять выявленные неисправности, сообщили в пресс-службе министерства.

В МВД пояснили, что в целях выполнения задач по снижению смертности от ДТП завершена работа по законопроекту, касающемуся совершенствования порядка запрещения эксплуатации транспортного средства, передает ТАСС.

В пресс-службе добавили, что законопроектом предлагается при выявлении на дорогах неисправных автомобилей, эксплуатация которых может явно причинить вред третьим лицам, вносить их данные в единую информационную систему.

«Запрет эксплуатации является крайней мерой реагирования в отношении злостных нарушителей и будет применяться исключительно в случае игнорирования водителем отведенного ему законом времени на устранение неисправности, когда выявленные недостатки им умышленно не устраняются, транспортное средство продолжает создавать угрозу, а нарушение зафиксировано повторно», – подчеркнули в МВД.

Напомним, в декабре 2021 года Совет Федерации одобрил закон об отмене обязательного регулярного техосмотра автотранспорта, используемого в личных целях.