 

Прокурор запросил реальный срок для обвиняемого в похищении певца Руссо

11.03.2022, 17:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Гособвинитель в прениях сторон запросил 11 лет колонии для Заура Марданова по делу о похищении известного певца Авраама Руссо в 2004 году, обвиняемый скрывается заграницей, сообщил адвокат артиста Андрей Алешкин.

Адвокат уточнил, что в связи с истечением срока давности обвиняемый не будет отбывать срок в колонии, если суд займет сторону прокурора. Кроме того, Марданов скрывается заграницей.

Также по делу подан иск по возмещению морального вреда Руссо, также артист просит возместить услуги адвоката и иные расходы, связанные с данным уголовным делом, передает РИА «Новости».

Суд рассматривает дело в отношении Заура Марданова – третьего предполагаемого соучастника, который обвиняется в похищении группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни или здоровья. Адвокат пояснил, что по закону в случае обвинительного приговора его настигнет та же участь, что и двух других его подельников, осужденных ранее, то есть от реального наказания он будет освобождён за сроком давности преступления.

В мае прошлого года суд приговорил двух похитителей певца Эльяра Дамирова и Владимира Гусакова к 5 и 6 годам соответственно, но освободил их в связи с истечением срока давности для привлечения к ответственности.

В январе 2004 года Исмаилов, действуя в сговоре с Зауром Мардановым, Тарханом Эльдукаевым, Эльяром Дамировым и Владимиром Гусаковым, под обманным предлогом обеспечил приезд эстрадного исполнителя Авраама Руссо в столичный ресторан «Прага», где артист впоследствии удерживался. Потерпевшего сопроводили в кабинет Исмаилова, расположенный на втором этаже ресторана, где потерпевшего подвергли избиению. Затем Исмаилов потребовал от Авраама Руссо отменить все свои концерты и вступить с ним в договорные отношения на ведение эстрадной деятельности на его условиях. Обвиняемые насильно поместили потерпевшего на заднее сидение автомобиля и  отправили в дом Исмаилова в Московской области, где удерживали в течение суток, пока тот не согласился выполнить все требования Исмаилова.

Также Исмаилов, по версии российского следствия, является организатором убийства двух предпринимателей – Владимира Савкина и Юрия Брылева. В 2009 году Исмаилов столкнулся с масштабными претензиями со стороны правоохранительных органов к деятельности Черкизовского рынка. Позже рынок был закрыт, а Исмаилов покинул страну.

Исмаилов был арестован судом Подгорицы 2 октября 2021 года, но был выпущен из изолятора и получил убежище в Черногории.

Певец Авраам Руссо является четырехкратным обладателем премии «Золотой граммофон». Считается, что именно Исмаилов пригласил певца в Москву, где его заметил продюсер Иосиф Пригожин. Сам Исмаилов находится в международном розыске.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.12 / Стало известно о проблемах с умными часами Apple Watch

24.11 / Лидеры Армении и Азербайджана на фоне обострения конфликта между странами приедут на встречу к Путину в Сочи

25.12 / В центральном аппарате Бюро экономической безопасности работает до 19% бывших сотрудников ГФС – Мельник

21.10 / США заявили о готовности РФ заморозить свой ядерный арсенал

23.12 / В Харькове с участием спецподразделения полиции рейдеры захватили завод – СМИ

31.05 / США решили ввести санкции против ряда компаний Белоруссии

13.02 / Рудик раскритиковала законопроект о повышении ренты на добычу газа в Украине

26.11 / Трамп помиловал экс-помощника по нацбезопасности Флинна

01.10 / «Мона Лиза» написана поверх другого рисунка

05.05 / В Германии попросили прокуратуру открыть дело против Лукашенко за преступления против человечности в Беларуси

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика