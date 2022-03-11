Прокурор запросил реальный срок для обвиняемого в похищении певца Руссо

Гособвинитель в прениях сторон запросил 11 лет колонии для Заура Марданова по делу о похищении известного певца Авраама Руссо в 2004 году, обвиняемый скрывается заграницей, сообщил адвокат артиста Андрей Алешкин.

Адвокат уточнил, что в связи с истечением срока давности обвиняемый не будет отбывать срок в колонии, если суд займет сторону прокурора. Кроме того, Марданов скрывается заграницей.

Также по делу подан иск по возмещению морального вреда Руссо, также артист просит возместить услуги адвоката и иные расходы, связанные с данным уголовным делом, передает РИА «Новости».

Суд рассматривает дело в отношении Заура Марданова – третьего предполагаемого соучастника, который обвиняется в похищении группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни или здоровья. Адвокат пояснил, что по закону в случае обвинительного приговора его настигнет та же участь, что и двух других его подельников, осужденных ранее, то есть от реального наказания он будет освобождён за сроком давности преступления.

В мае прошлого года суд приговорил двух похитителей певца Эльяра Дамирова и Владимира Гусакова к 5 и 6 годам соответственно, но освободил их в связи с истечением срока давности для привлечения к ответственности.

В январе 2004 года Исмаилов, действуя в сговоре с Зауром Мардановым, Тарханом Эльдукаевым, Эльяром Дамировым и Владимиром Гусаковым, под обманным предлогом обеспечил приезд эстрадного исполнителя Авраама Руссо в столичный ресторан «Прага», где артист впоследствии удерживался. Потерпевшего сопроводили в кабинет Исмаилова, расположенный на втором этаже ресторана, где потерпевшего подвергли избиению. Затем Исмаилов потребовал от Авраама Руссо отменить все свои концерты и вступить с ним в договорные отношения на ведение эстрадной деятельности на его условиях. Обвиняемые насильно поместили потерпевшего на заднее сидение автомобиля и отправили в дом Исмаилова в Московской области, где удерживали в течение суток, пока тот не согласился выполнить все требования Исмаилова.

Также Исмаилов, по версии российского следствия, является организатором убийства двух предпринимателей – Владимира Савкина и Юрия Брылева. В 2009 году Исмаилов столкнулся с масштабными претензиями со стороны правоохранительных органов к деятельности Черкизовского рынка. Позже рынок был закрыт, а Исмаилов покинул страну.

Исмаилов был арестован судом Подгорицы 2 октября 2021 года, но был выпущен из изолятора и получил убежище в Черногории.

Певец Авраам Руссо является четырехкратным обладателем премии «Золотой граммофон». Считается, что именно Исмаилов пригласил певца в Москву, где его заметил продюсер Иосиф Пригожин. Сам Исмаилов находится в международном розыске.