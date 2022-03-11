В Совфеде заявили об отсутствии санкций для граждан в случае обхода блокировки Instagram

Обходящим блокировку Facebook и Instagram россиянам не грозят санкции, сообщил председатель комитета Совета Федерации Андрей Клишас.

«Нет», – сказал Клишас в ответ на вопрос, будут ли вводиться какие-либо санкции в отношении таких граждан, передает РИА «Новости».

Он пояснил, что обеспечение исполнения решения о блокировке экстремистских ресурсов является ответственностью самого государства.

Между тем адвокат Дмитрий Аграновский предположил, что россиянам стоит удалить свои аккаунты в этих соцсетях и не продолжать там деятельность до соответствующего решения властей России, поскольку это может привести к серьёзным последствиям, вплоть до уголовной ответственности.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что доступ к социальной сети Instagram в РФ ограничат на основании требования Генпрокуратуры.

В пятницу Генеральная прокуратура РФ потребовала признать компанию Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России.

Там обратили внимание на заявление пресс-секретаря Meta Энди Стоуна, в котором указывалось, что компания снимает в своих социальных сетях запрет для жителей ряда стран на размещение информации, содержащей призывы к насилию против российских граждан.

«Подобные действия руководства компании не только формируют представление о допустимости террористической деятельности, но и направлены на разжигание ненависти и вражды к гражданам Российской Федерации», – заявили в ведомстве.

Следственный комитет РФ уже возбудил уголовное дело о призывах к насилию и убийствам в отношении россиян в связи с действиями сотрудников Meta.