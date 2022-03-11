 

Как справиться с беспокойством — 4 совета психиатра

11.03.2022, 17:04, Разное
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Сейчас нам всем очень нужна поддержка наших близких, кого мы любим и о ком заботимся. «Мы страдаем от COVID-19 два года, мы уже разбиты и истощены», — утверждает доктор Роберт Брайт, психиатр клиники «Майо». 

Как справиться с тревогой и беспокойством

  • Ограничте доступ к средствам массовой информации. Нам важно знать, что происходит, быть в курсе событий, но я думаю, что нельзя одержимо наблюдать за этим по 16 часов в день. Это оказывает негативное влияние на нашу психику.

  • Больше общайтесь с единомышленниками, с друзьями и соседями, делайте добрые дела и сосредоточьтесь на вещах, которые вы можете контролировать.

  • Займитесь заботой о себе — высыпайтесь, придерживайтесь здоровой диеты , практикуйте благодарность. Есть сайты и приложения для управляемой медитации, основанной на осознанности. Это поможет вам сосредоточиться на настоящем моменте , успокоить ум и уменьшить стресс.

  • Не бойтесь просить помощи. Сообщите людям, которым вы доверяете, если вы боретесь с трудностями, если вам тяжело. И обратитесь за профессиональной консультацией, если вас одолевают депрессия и тревога. Это не признак слабости — нуждаться в помощи, когда дела идут плохо. Профессионал поможет распознать, чего на самом деле вы боитесь и как справиться со своими эмоциями.

Психолог рекомендует 9 способов борьбы с тревогой — читайте на МедПортале. 

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