Ученые: Бактерии противостоят друг другу вирусными минами

Ученые из Гарвардского университета смогли доказать борьбу между разными бактериями в организме человека. Научная работа была опубликована в журнале Nature.

Поясняется, что спящий вирус внутри человека может проснуться из-за появления другой бактерии. Это удалось установить благодаря детальному исследованию кишечной палочки.

Кишечная палочка выделяет вещество колибактин. Оно может повредить не только клетки организма, но и затронуть ДНК бактерий, проживающих в человеке. Из-за чего может начаться борьба двух вирусов.

Но спящие бактерии способны погибнуть из-за колибактина, так как молекулы этого вещества более устойчивы, в том числе и к лекарствам.

Ученые намерены выяснить, насколько велика роль выигрыша или проигрыша в борьбе бактерий.