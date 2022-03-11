 

Ученые: Бактерии противостоят друг другу вирусными минами

11.03.2022, 16:53, Новости дня
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Ученые из Гарвардского университета смогли доказать борьбу между разными бактериями в организме человека. Научная работа была опубликована в журнале Nature.

Поясняется, что спящий вирус внутри человека может проснуться из-за появления другой бактерии. Это удалось установить благодаря детальному исследованию кишечной палочки.

Кишечная палочка выделяет вещество колибактин. Оно может повредить не только клетки организма, но и затронуть ДНК бактерий, проживающих в человеке. Из-за чего может начаться борьба двух вирусов.

Но спящие бактерии способны погибнуть из-за колибактина, так как молекулы этого вещества более устойчивы, в том числе и к лекарствам.

Ученые намерены выяснить, насколько велика роль выигрыша или проигрыша в борьбе бактерий.



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