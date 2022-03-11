 

Британия ввела санкции в отношении 386 депутатов Госдумы

11.03.2022, 15:50, Новости дня
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МИД Великобритании сообщил о введении санкций в отношении 386 депутатов Госдумы за признание Донецкой и Луганской народных республик. В ведомстве заявили, что это стало предлогом для начала военной операции РФ на Украине.

В Лондоне указали, что санкции были введены по причине того, что «Государственная Дума ратифицировала в феврале соглашения, которые признают независимость Луганской и Донецкой областей – части украинской суверенной территории, – и дала разрешение на постоянное размещение российских войск там в качестве предлога для вторжения России», передает ТАСС.

С учетом ранее введенных ограничений под британскими санкциями оказались 400 депутатов. Им запрещен въезд на территорию королевства, их банковские счета в случае обнаружения будут заморожены, введен запрет на ведение бизнеса в Великобритании.

«Мы взяли на прицел тех причастных к незаконному вторжению [президента РФ Владимира] Путина на Украину и тех, кто поддерживает эту варварскую войну. Мы не ослабим давление и будем через санкции закручивать гайки для российской экономики», – сообщила глава МИД Великобритании Лиз Трасс.

Ранее главы МИД стран Евросоюза утвердили новый пакет санкций против РФ, в числе которых закрытие воздушного пространства стран ЕС для российских самолетов, отключение ряда российских банков от системы SWIFT и блокировка финансовых активов ЦБ.

11 марта Евросоюз заявил, что готов к введению дополнительных санкций против РФ из-за ситуации вокруг Украины.

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил на заседании правительственной комиссии, что российским властям поручено оперативно подготовить третий пакет антикризисных мер из-за вводимых санкций.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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