Российский офицер рассказал о своем подвиге на Украине

Майор Иван Величко рассказал, как проходила операция на Украине, где он попал в засаду украинских националистов и спас сослуживцев.

«Узнал я об этом от своих друзей, которые меня постоянно поддерживают. Есть, конечно, те, кто и гадости писал, а в основном все поддерживают. Многие, кто писал, говорили, что испытывают гордость за меня. На душе спокойствие и гордость за себя. Сейчас восстанавливаюсь в госпитале в Красногорске, уже гораздо лучше. Здесь хороший персонал. Все, что нужно есть, все вовремя. Все делают, как положено. Кормят хорошо», – рассказал он «Пятому каналу».

Величко родился в Воронежской области и был заместителем командира мотострелкового батальона. В Минобороны ранее рассказали, что при выполнении очередного приказа в районе Сумы майор попал в засаду украинских националистов. Благодаря смекалке и боевой подготовке расчет Величко смог уничтожить две вражеские бронемашины и 20 человек.

Бронетранспортер самого командира подбили и вывели из строя. Майор получил контузию и серьезное ранение, но сумел вывести экипаж из горящей техники, а также большую группу российских военных из окружения националистов.

«Жена в Москве. Приезжала, но не всегда возможность есть (выбраться). Все переживали. Я долго на связь не выходил: пока людей выводил, много времени прошло. В списки погибших даже записали. Слава богу, что не сообщили. Знали только мои сослуживцы и те, кто со мной учился», – заключил Величко.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу в Центральном военном клиническом госпитале имени П.В. Мандрыка вручил государственные награды российским военным, отличившимся в ходе спецоперации на Украине – звезду Героя России, орден Мужества и десять медалей «За отвагу».