Скончался сценарист «Белого солнца пустыни» Рустам Ибрагимбеков

На 84-м году жизни скончался драматург, сценарист и режиссер Рустам Ибрагимбеков, об этом сообщила его дочь Фатима Ибрагимбекова.

«Отец скончался. Он долго болел, три месяца», – сказала собеседница ТАСС.

В Союзе кинематографистов Азербайджана сообщили РИА «Новости», что артист будет похоронен в Азербайджане.

Рустам Ибрагимбеков родился в 1939 году в Азербайджанской ССР, в Баку.

Народный писатель Азербайджана (1998), заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР (1976) и Российской Федерации (1995), лауреат Государственных премий РФ (1993, 1996, 1998, 2000), СССР (1981) и Азербайджанской ССР (1980), профессор.

Рустам Ибрагимбеков стал широко известен после написанного в соавторстве с Валентином Ежовым сценария к фильму «Белое солнце пустыни», который обрел популярность после выхода в кинотеатры в СССР. Ибрагимбеков написал сценарии более 40 художественных и телевизионных фильмов, почти все его литературные произведения экранизировали.