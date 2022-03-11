 

Пьянство в ранней молодости может способствовать развитию рака в будущем

11.03.2022, 15:40, Разное
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В своем исследовании специалисты из Мельбурнского университета проанализировали данные проспективного исследования рака, в котором участвовали 22 756 женщин и 15 701 мужчины с 1990 по 1994 годы.

Ученые распределили добровольцев на несколько групп в зависимости от уровня потребления алкоголя в разном возрасте. Тяжелым пьянством считалось шесть стандартных порций спиртного и больше. Во время наблюдения злокачественные новообразования были диагностированы у 2303 участников. Чаще всего у женщин выявлялся рак молочной железы (64%), у мужчин — колоректальный рак (31%)

Потребление алкоголя было связано с повышенным риском онкозаболеваний во всех в группах по сравнению с теми, кто никогда не пил спиртного. Однако самая сильная связь была обнаружена у мужчин и женщин, которые много выпивали в возрасте 20 лет и постепенно сокращали количество потребляемого алкоголя. Эта ассоциация стала несколько слабее, когда из выборки были исключены курильщики.

«Мы десятилетиями знали, что алкоголь не безвреден, но эти данные дополняют данные о значительной опасности пьянства в раннем взрослом возрасте», — сообщили авторы исследования.



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