CD PROJEKT RED откатит все патчи российским игрокам в Cyberpunk 2077

Польская компания CD PROJEKT RED объявила, что в качестве меры санкционного воздействия откатит российским игрокам все патчи для Cyberpunk 2077. В ближайшее время для них выйдет обновление, которое фактически вернет игру к первоначальному релизному виду.

Разработчики объяснили, что откат через платформы дистрибьюции произойдёт автоматически, а россиянам, обладающим пиратской версией игры, следует самостоятельно загрузить “ухудшающее” обновление с официального сайта студии.

“Просто отключить доступ к игре людям, которые заплатили за неё свои деньги, было бы бесчеловечным шагом, но недостаточно бесчеловечным в сложившейся ситуации. Поэтому мы решили, что для игроков из России будут отменены все багфиксы и исправления – вас снова ждут 30 кадров в секунду на RTX 3080, пропадающие текстуры, абсолютно неадекватный ИИ, проблемы с активацией сюжетных триггеров, исчезающие квесты и многое другое”, – говорится в пресс-релизе.

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