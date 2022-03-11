 

Скандалы: Семь тысяч хакерских атак из США, Европы и Украины отбили специалисты соцсети ЯRUS

11.03.2022, 15:05, Разное
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Не только Россия, но и весь мир сегодня обсуждает один из самых успешных стартапов последнего времени – уникальную социальную платформу ЯRUS

Всего за считанные месяцы эта социальная сеть многократно увеличила аудиторию и попала в топы по скачиваниям во всех крупнейших маркетплейсах. Внимание блогеров и лидеров мнений к «Ярусу» вполне оправдано, ведь его вполне можно рассматривать как основной инструмент распространения контента. И это вполне оправданно, ведь в ЯRUS гармонично воплощает на единой площадке все достоинства основных существующих мировых соцсетей.

Действительно, Facebook, Tik-Tok и YouTube «в одном флаконе», — что может быть лучше? Тестирование платформы длилось полгода, за этот короткий срок удалось консолидировать до полумиллиона подписчиков, а самое главное – специалистам ЯRUS удалось окончательно утвердить концепцию перспектив развития сети.

В январе 2022 года была запущена кампания по продвижению приложения в массы, и всего лишь через два месяца аудитория превысила 2 миллиона пользователей. Поначалу такой ажиотаж привел к блокировке в Google Market, однако вскоре они были сняты, так как стало очевидна их безосновательность.

В работе над платформой участвуют молодые специалисты из России, которым неоднократно до этого предлагали контракты в США с возможностью перебраться туда. Они приняли решение остаться в России и поднимать индустрию информационных услуг здесь и, как показывает практика, не просчитались.

Очевидно, что мировых гегемонов индустрии совсем не радует появление мощного конкурента из России, и против приложения была развернута настоящая борьба, включающая в себя давление через СМИ, атаки хакеров и DDoS (всего их насчитывается около 7 тысяч). Чаще всего атаки на приложение совершаются со стороны Европы, США, Японии, Кореи и Украины. По оценкам аналитиков, на противодействие российскому стартапу были брошены колоссальные силы, крупные игроки уже истратили на него миллионы долларов. Но ЯRUS выдержал давление: технический штат круглосуточно работает для нормализации функционала, и платформа продолжает усиливать свои позиции.



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