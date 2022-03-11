Взявший заложницу в гостинице Евпатории мужчина задержан

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Евпатории мужчину, взявшего в заложники в гостиничном номере женщину и угрожавшего взорвать отель, сообщили в УФСБ по Крыму и Севастополю.

«11 марта в 8.20 на номер 112 поступил звонок от неизвестного гражданина, который заявил, что «хочет увидеть начальника отдела полиции». В случае невыполнения его требований грозился «все взорвать». В ходе ведения переговоров преступник потребовал предоставить ему машину, на которой он беспрепятственно уедет вместе с удерживаемым заложником. При попытке сесть в автомобиль злоумышленник был задержан», – говорится в сообщении ведомства, передает ТАСС.

Уточняется, что звонивший находится в гостинице Евпатории, расположенной в пятиэтажном доме на улице имени 60-летия ВЛКСМ. Правоохранительными органами была проведена эвакуация жильцов дома.

Позже выяснилось, что угрожавший взрывом мужчина оказался местным жителем, и по внешним признакам был под сильным наркотическим опьянением.

«Удерживаемая в заложниках женщина – жительница Евпатории 1998 года рождения, – не пострадала. Взрывчатых веществ на территории здания не обнаружено. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», – отметили в ФСБ.

Ранее в Севастополе ФСБ был выявлен и задержан сторонник украинских националистов, у него была тротиловая шашка.