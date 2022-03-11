 

«Русский дом» в Берлине подвергся атаке вандалов

11.03.2022, 14:25, Новости дня
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«Российский дом науки и культуры», также известный как «Русский дом» в Берлине, подвергся атаке вандалов, были нанесены надписи на подъездной зоне, подтвердили в организации.

«На входе были нанесены надписи на немецком языке. Они были сразу смыты. Полиция проинформирована об этом инциденте», – заявили в «Российском доме науки и культуры».

Полиция пока отказалась подтвердить данный инцидент. По информации газеты Berliner Zeitung, он произошел в четверг утром. Надпись «Убийцы» была нанесена на одну из колонн в зоне подъезда, передает РИА «Новости».

Полиция Берлина подтвердила нанесение вандальной надписи на здании Российского дома науки и культуры утром 8 марта.

«Сотрудник полиции установил 8 марта в районе 7.20 (9.20 мск) нанесенную краской надпись на Российском доме науки и культуры, там было написано черной краской на одной из колонн «Убийцы» на немецком языке. Было установлено нанесение имущественного ущерба, все обрабатывается департаментом госбезопасности полиции», – сказала представитель ведомства.

Ранее вход в спортзал германо-российской школы подожгли в Берлине

До этого в посольство РФ в Австралии подбросили конверты с белым порошком, а на территорию консульского отдела РФ в Гааге забросили взрывное устройство.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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