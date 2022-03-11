 

Путин выразил надежду на дальнейшее развитие связей РФ и Венгрии

11.03.2022, 14:25, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин поздравил Каталину Новак с избранием на пост президента Венгрии, выразив надежду на дальнейшее сотрудничество стран, сообщили в Кремле.

«Примите искренние поздравления по случаю вашего избрания президентом Венгрии. Рассчитываю, что ваша деятельность на президентском посту будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодных российско-венгерских связей. Желаю вам успехов, а также крепкого здоровья и благополучия», – говорится в сообщении.

Напомним, парламент Венгрии избрал новым президентом страны министра по делам семьи, молодежи и международных отношений Каталину Новак: она стала первой женщиной на этой должности

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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