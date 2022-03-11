Почему пахнет изо рта: 8 основных причин



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Исследования показывают, что несвежее дыхание может стать причиной неудач в личной и профессиональной жизни, препятствовать самореализации, провоцировать расстройства психики. Но есть и хорошие новости. В отличие от врачевателей древности, современная медицина знает более эффективные способы решения проблемы, чем полоскать рот вином и настоями семян укропа и аниса.

Основные причины запаха изо рта

ЕДА

Пара лишних коктейлей накануне, борщ с чесноком на обед, курение — во всех этих случаях неприятный запах изо рта появляется в результате биохимических реакций в организме, при которых образуются плохо пахнущие летучие вещества. Особенно выделяются сульфид углерода (запах тухлых яиц) и этантиол (гнилая капуста), которые появляются, если употреблять сырой лук и чеснок, спаржу, некоторый виды сыров, алкогольные напитки. Решение проблемы лежит на поверхности: отказ от вредных привычек и умеренное употребление продуктов, содержащих серу, благотворно скажется на свежести дыхания.

ПРИВЫЧКИ

Курение и пристрастие человека к алкогольным напиткам часто заставляют собеседников отодвинуться чуть дальше. При этом в появлении неприятного запаха виновны не только летучие вещества, возникающие в процессе метаболизма. И этанол, и курение способствуют пересыханию слизистой ротовой полости. Слюна же обладает антибактериальным действием. Если ее недостаточно, болезнетворные микроорганизмы, которые всегда присутствуют в ротовой полости, получают больше шансов для жизни и бурного роста. Логичный способ все исправить — отказаться от вредных привычек, пить достаточно жидкости и использовать неспиртовой ополаскиватель для рта (после консультации со специалистом).

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

Причина неприятного запаха в 90% случаев скрывается в ротовой полости. Виноваты бактерии, скапливающиеся на языке и в межзубном пространстве при недостаточно тщательной гигиене и стоматологические заболевания — кариес, гингивит, пародонтит и пародонтоз.

Большинство дурно пахнущих бактерий обитает на поверхности языка. Именно поэтому тест с ложкой, когда оценивают запах соскобленного с языка налета, чаще всего используют для постановки диагноза “галитоз”. Есть данные, что очищение языка утром и вечером может быть более эффективным способом справиться с неприятным запахом, чем чистка зубов. Но, разумеется, это не повод забывать про зубную щетку и зубную нить.

Посещение стоматолога не реже раза в год и своевременное решение проблем с зубами и деснами — один из самых эффективных способов борьбы с неприятным запахом изо рта.

ЗАБОЛЕВАНИЯ ЛОР-ОРГАНОВ и ЖКТ

Вторая по распространенности причина неприятного запаха изо рта — заболевания дыхательных путей и ЖКТ. На «внеротовые» приходится 9% всех случаев галитоза. Гайморит, аденоиды, тонзиллит, фарингит, гастрит, желудочно-пищеводный рефлюкс и язва желудка требуют лечения, в результате которого, как правило, исчезает и симптом — несвежее дыхание.

ЛЕКАРСТВА

Сухость во рту и проблемы со свежестью дыхания может спровоцировать прием некоторых лекарств, например, антигистаминных, диуретиков, антидепрессантов. Проблема исчезает сама собой после приема препаратов и не требует специфического лечения.

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ХРОНИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Специфический запах изо рта — клинический симптом некоторых опасных заболеваний и состояний. Так, гнилостный запах возможен при заболеваниях печени, запах аммиака сигнализирует о почечной недостаточности, а резкий запах ацетона утверждает об угрозе развития диабетической комы при сахарном диабете. Неприятные запахи сопровождают также некоторые онкологические заболевания.

ДИЕТА

Неприятный запах изо рта может быть следствием строгих диет и возникающих из-за этого метаболических нарушений. Так, для поклонников кетодиеты характерен резкий запах ацетона (состояние кетоацидоза), высокобелковые планы питания дают серьезную нагрузку на почки и печень и тоже способствуют появлению неприятных запахов. Официальные рекомендации по питанию в РФ считают наиболее здоровым разнообразный рацион с высоким содержанием овощей и цельных злаков.

ГЕНЕТИКА

Развитие галитоза может быть обусловлено генетически. Неприятный запах изо рта в редких случаях является следствием генетической мутации в гене, кодирующем белок SELENBP1. Немного подбодрить тех, кто стал носителем редкой мутации, может тот факт, что эта же поломка гена, возможно, препятствует росту опухолей.

ГАЛИТОФОБИЯ

Так называется ложная убежденность человека в том, что его дыхание неприятно пахнет. Обычно синдром возникает как психологическая проблема после лечения галитоза: терапия дала результаты, но пациент продолжает сомневаться в успехе или боится возвращения проблемы.