Сергей Безруков и Анна Матисон отмечают шестую годовщину свадьбы

Сегодня, 11 марта, в семье Сергея Безрукова большой праздник. Ровно шесть лет назад, в 2016-м, актер и художественный руководить Губернского театра женился на режиссере Анне Матисон. Замечательную дату Сергей отметил в социальных сетях, публично поздравив себя и свою жену с годовщиной свадьбы. Пост иллюстрирован нежной черно-белой фотографией супругов.

11 марта – день рождения нашей семьи. С самого утра сегодня принимаю ваши поздравления в сообщениях и комментариях, благодарю, что помните. Я счастлив, что в моей жизни когда-то появилась Аня. Кажется, только вчера, а уже 7 лет знакомства, 6 лет женаты, 3 детей, 5 совместных картин, 2 спектакля… и огромное количество любви, поддержки, тепла, совместных творческих планов! Уверен, все их мы еще реализуем. В такой атмосфере, как у нас в семье, нет ничего невозможного, – написал Сергей.

Сергей Безруков и Анна Матисон

Сергей и Анна продолжают не только вместе жить, но и работать. Более того, пара, в которой летом прошлого года родился третий ребенок, всерьез задумалась об усыновлении ребенка. О своем намерении стать приемным родителем Сергей сначала рассказал в интервью Светлане Бондарчук.

Я ждал этого всю жизнь, семейного общения – когда жена, дети, – рассказал Безруков в программе Светланы Бондарчук “Света вокруг света”. – Мы с Аней решили, что возьмем ребенка, когда (Васе) исполнится годик, чтобы были погодки. Мы же помогаем фонду “Измени одну жизнь”, я записываю анкеты. Там совсем маленькие дети есть, они даже не плачут, потому что знают, что к ним никто не подойдет ночью… Это ужасно.

Сергей Безруков и Анна Матисон

Позже уже Анна подтвердила, что они с мужем действительно хотят усыновить малыша, но сделают это, как только их собственные дети чуть-чуть подрастут.

У нас есть такие планы, но для этого семья должна быть в ресурсном состоянии. Сейчас у нас трое малышей, маленькому всего полгодика. Я думаю, что как только мы выйдем на такой уровень, когда будем готовы, то обязательно это сделаем, — сказала 38-летняя режиссер, и добавила, что всегда мечтала о большой семье и усыновлении, – Мы всегда хотели. У нас очень много любви, ей нужно делиться, – сказала Анна в середине февраля.

Напомним, что о романе Сергея Безрукова и продюсера, сценариста и режиссера Анны Матисон стало известно в 2015 году, а в марте 2016-го пара узаконила отношения. 7 июля того же года Анна родила дочь Машу, а в ноябре 2018 года – сына Степана. У актера также есть внебрачные сын Иван и дочь Александра, которые родились во время его романа с актрисой Кристиной Смирновой.

Сергей Безруков с младшими детьми