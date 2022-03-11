Мнение: Facebook разрешил призывы к насилию против россиян

Facebook разрешил призывы к насилию против россиян

Meta Platforms из-за ситуации на Украине разрешит пользователям Facebook и Instagram в "некоторых странах" призывать к насилию против россиян и российских военных, пишет Рейтер со ссылкой на внутренние документы корпорации.

Соцсети также разрешат публикации, "призывающие к смерти президента России Владимира Путина или президента Белоруссии Александра Лукашенко", но без указания "местоположения или метода".

Как утверждается, призывы к насилию над русскими пропустят, если в сообщении явно говорится о спецоперации на Украине. Таким образом, речь идет об изменении политики запрета разжигания ненависти в соцсетях, а "некоторые страны" – это Латвия, Литва, Эстония, Польша, Словакия, Венгрия, Румыния, Россия и Украина.

Агентство утверждает, что соответствующие электронные письма уже направлены модераторам контента.

https://t.me/boris_rozhin/30659 – цинк

Meta Platforms (FB.O) разрешит пользователям Facebook и Instagram в некоторых странах призывать к насилию против русских и российских солдат в контексте вторжения в Украину, согласно внутренним письмам, увиденным Reuters в четверг, что является временным изменением в политике разжигания ненависти.

Компания социальных сетей также временно разрешает некоторые сообщения, призывающие к смерти президента России Владимира Путина или президента Беларуси Александра Лукашенко в таких странах, как Россия, Украина и Польша, согласно серии внутренних писем модераторам контента.

Эти призывы к смерти лидеров будут разрешены, если они не содержат других целей или не имеют двух показателей достоверности, таких как местоположение или метод, говорится в одном из писем, что стало последним изменением в правилах компании, касающихся насилия и подстрекательства.

В электронных письмах говорится, что призывы к насилию против россиян разрешены, если в сообщении явно говорится о вторжении в Украину. В них говорилось, что призывы к насилию против российских солдат разрешены, потому что этот пост используется как прокси для российских военных, и говорилось, что это не относится к военнопленным.

Мета не сразу ответила на просьбы о комментарии.

Временные изменения политики распространяются на Латвию, Литву, Эстонию, Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию, Россию и Украину.

На прошлой неделе Россия заявила, что запрещает Facebook в стране в ответ на ограничения доступа к российским СМИ на платформе. Москва обрушилась на технологические компании, включая Twitter(TWTR.N), которая заявила о запрете доступа в страну, во время своего вторжения в Украину, которое она называет "спецоперацией".

Многие крупные платформы социальных сетей объявили о новых ограничениях на контент в связи с конфликтом, включая блокировку российских государственных СМИ RT и Sputnik в Европе, и продемонстрировали исключения в некоторых своих политиках во время войны.

Электронные письма также показали, что Meta разрешит восхвалять правый батальон "Азов", что обычно запрещено, о чем впервые сообщил The Intercept.

Представитель Meta Джо Осборн ранее заявил, что компания "на данный момент делает узкое исключение для восхваления полка "Азов" строго в контексте защиты Украины или их роли как части Национальной гвардии Украины".

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https://vott.ru/entry/605271

Как занятно продолжают слетать все маски. Но впрочем там и так все было понятно.

Хотелось бы напомнить, что в России до сих пор не отключен Инстаграм. После данного демарша, с трудом себе представляю, чтобы какой-либо продукт компании Meta мог бы продолжать работать в России. Сейчас или когда-либо потом.

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