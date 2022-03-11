Мнение: Вы так и пьете коньяк по утрам? Вы поддерживаете, чтобы убивали русских за границей?



У меня есть мечта. Правда, правда. Тут не будет имен, опять обидятся – но у меня есть друзья, родственники, коллеги бывшие по работе. То есть не сетевые мудаки и тролли, лиц которых я не знал и желания нет, а вот – люди с кем бок в бок приходилось жить, работать, учиться, просто быть одной семьей. Сейчас, обращаясь к тем, кто из них уехал за границу я могу сказать только одно – готовьтесь, вас будут убивать. А к другим, которые 2 недели назад бегали с плакатиками нет войне, хочу обратится с вопросом: "Вы поддерживаете, чтобы убивали русских за границей?".

В заголовок я вынес первый вопрос, на который никогда нельзя ответить правильно – это логическая уловка. Второй вопрос – попытаются заболтать сейчас точно также.

Дескать, и русские бывают разные, и давно уехавшие – считай уже не русские, и вообще – тот самый Фейсбук, он же МЕТА – уточнил, что это только типа про военных России, а также президента, да и то на словах…

Проблема, как обычно, в другом. Нельзя быть чуть-чуть беременным. Нельзя было в гитлеровской Германии быть чуть-чуть евреем (исключения подтверждают правило).

Охреневшая сеть, которая банила Трампа, которая позволяет себе решать, что вам нужно читать, а что нет (они все так делают, но Мордоркнига тут вне категорий) – наконец-то перешла рамки разумного. Цитировать мне лень новости, суть проста – там в т.н. языке ненависти "Хейт Спич" – сделали исключение. Meta (Facebook, Instagram, Whatsapp) временно разрешил публикации с призывами к насилию и убийству российских солдат и командования включая действующего президента России — Владимира Путина.

И давайте рассуждать, мы же – думающие люди?

Что было бы – разреши сделать такое Цукерберг применительно… к Байдену? Ладно, этот пока не зашкварился – Обаме? Бушу Мл? Тете Клинтон? Все они развязывали войны. Ливия, Сирия, Ирак – подтвердят. Там тоже гибли люди. Причем, пока не пришла Россия – за это на нас много санкций наложили.

Вы знаете ответ.

Что было бы, если бы подобное разрешили против Англии или Франции – а это колониальные страны, там клейма ставить негде. Ответ вы тоже знаете.

Так вот вчера какой-то профессор из Германии уже написал, что ему РЕКОМЕНДОВАЛИ не говорить на людях на русском – от греха. Начальство университета.

А у нас много программистов, да даже дальнобойщиков – живет в США, ЕС. И все они только что попали под удар.

Потому что фашизм – не может быть на полшишечки. Либо ТАБУ обижать русских, либо слово за слово и разбираться не будут. Это не требует доказательств, это уже происходит. В той же Германии официальным письмом клиника отказалась обслуживать россиян. И дальше, поверьте, будет больше.

Вот, так, шаг за шагом – мы приехали к тому, к чему приехали.

Но, надо помнить две важные вещи.

Когда по Москве прошли парадом немцы, захваченные в плен – за которыми ехали поливальные машины – мир при…ел. До этого нас там за людей не считали.

Когда закончилась война, еще долго ловили полицаев и других фашистких прихвостней.

С этого момента, как мы только что выяснили – не поменялось ничего.

Теперь скажите мне, те, кто пишет "Нет войне!" – вы готовы нести ответственность за то, что завтра или через неделю, может быть через месяц, никто не знает – какая-нибудь сволота или просто окошмаренный западной пропагандой дурачок – убьет вашего друга или родственника – в США или ЕС? Или в Японии, как пойдет… или быть может это будет мой друг или родственник?

Сможете вы продолжить пользоваться Фейсбуком? Скажете мне, что и в этом решении Цукерберга виноват Путин? Начнете доказывать, что это частная компания и США, как сеятель расизма и нацизма ни при чем?

Или вы все также – пьете коньяк по утрам?

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