Стрелки “рыбий хвост” – яркий тренд весны 2022-го: как сделать модный макияж глаз

Пришла весна. Ожидание теплых солнечных деньков не может не поднимать настроение. Само собой, и выглядеть хочется великолепно – так, чтобы внешность соответствовала состоянию души. Женщины с большим удовольствием примеряют на себя новые тренды в макияже. Если и есть что-то, что мы запомним из тенденций макияжа весны 2022 года, так это множество удивительных стрелок, которые действительно подчеркнут ваши глаза.

Компанию плавным, абстрактным и красочным линиям составили стрелки в стиле «рыбий хвост». Не волнуйтесь, речь идет не о том, чтобы нарисовать хвост в уголке глаза. Это гораздо более утонченный и элегантный тренд. Вопреки своему названию линия хвоста поднимает кошачий стиль на новый уровень, красиво обводя глаза. Как это сделать?

Что такое линия “рыбьего хвоста”

На самом деле это двойная стрелка, которая обрамляет глаз. Необходимо нанести по одной линии вдоль нижних и верхних ресниц. Интересно то, что две линии не сходятся вместе, а между ними есть небольшой зазор, потому стиль и назвали «рыбьим хвостом». Он придает особый элегантный эффект макияжу глаз, и сделать его намного проще, чем вы могли бы представить.

Как нарисовать стрелки

При нанесении макияжа традиционная изогнутая вверх стрелка фактически помещается на верхнее веко, а перевернутая стрелка под линией нижних ресниц загибается вниз, а не вверх. Это основа, однако многие предпочитают рисовать концы двух стрелок параллельно. Не стесняйтесь экспериментировать с ними, так как вы действительно можете создать оба варианта за считаные минуты.

Не бойтесь! Проявляйте фантазию

А если вы уже экспериментируете, то можете сделать макияж глаз еще более оригинальным, добавив дополнительные линии и точки. Главное, чтобы получилось интересно, эффектно.

Вот еще один симпатичный вариант. Используйте не только черный цвет. Например, нарисуйте нижнюю стрелку более ярким оттенком или сочетайте стрелки с глянцевыми тенями для век.

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Если вы делаете вечерний макияж, вы можете попробовать этот красивый, более глубокий вариант. В данном случае вы просто рисуете дугу в уголке линии нижних ресниц. Вам не нужно проводить линию до уголка глаза.

Для дополнительного эффекта нанесите более светлые тени между двумя стрелками. Конечный результат будет еще более ярким.

Как видите, существует бесчисленное множество способов создать этот захватывающий макияж. Проявляйте фантазию и наслаждайтесь восхищенными взглядами окружающих. Удачи в создании образа!