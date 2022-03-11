 

В России возник дефицит бумаги для книг

11.03.2022, 13:16, Разное
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В России образовался дефицит мелованной бумаги, которую используют для книг и журналов. Это связано с прекращением поставок продукции крупных европейских производителей.

По данным отечественных журналистов, свои производства в России остановили такие компании, как Stora Enso, Arctic Paper, UPM и Sappi. Российские издатели планируют заменить их материалы продукцией китайских и отечественных компаний, однако это не сможет восполнить дефицит в полной мере, сообщает РИА ФАН.



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