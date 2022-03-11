 

Власти Грузии осудили нападения на «похожих на русских» людей

11.03.2022, 13:00, Новости дня
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Вице-премьер Грузии Теа Цулукиани резко осудила имевшие место инциденты с нападением на лиц, которые местным радикалам «кажутся русскими», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Этнические грузины пишут (в соцсетях), что у них нет традиционной кавказской внешности, и что на них напали сограждане, которым они показались русскими. Это непредставимо! К этому подстрекает местная «партия войны» (саакашвилевское «Единое национальное движение»)», – сказала она телекомпании «Имеди».

По ее словам, имел также место случай, когда напали на украинца, приняв его за русского.

«Ксенофобию следует остановить», – обратилась она к радикальным оппозиционерам.

По словам Теи Цулукиани, прибывшие в Грузию граждане РФ попадают в страну согласно всем строгим требованиям закона.

«Страшные вещи происходят в эти дни, все стали говорить об этносе, национальности. В сторону все фобии, это стыдно», – сказала она.

Ранее глава МВД Вахтанг Гомелаури сообщил, что «после 24 февраля в Грузию въехало более 20 тыс. граждан России, и эта цифра примерно вдвое меньше показателей аналогичного периода допандемийного 2019 года».

В последнее время в соцсетях и в обществе Грузии говорят о якобы «наплыве россиян». Этот вопрос педалирует оппозиция, призывая ввести визы, отмененные для граждан РФ экс-президентом Михаилом Саакашвили десять лет назад.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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