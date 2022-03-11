Минтранс заявил об отсутствии решения по выкупу иностранных самолетов

На данный момент власти не приняли решение о по выкупу иностранных самолетов российских авиакомпаний, сообщила директор департамента правового обеспечения и законопроектной деятельности Минтранса Алина Малышева.

«Решение по выкупу (самолетов) пока не принято», – передает ее слова РИА «Новости».

По словам Малышевой, российские авиаперевозчики эксплуатируют 1367 самолетов, из них в иностранных реестрах зарегистрировано 739 судов.

«Прорабатываются вопросы поставок запасных частей через Китай и иные страны азиатского региона», – добавила она.

Ранее в Китае отказались поставлять запчасти российским авиакомпаниям. Правительство РФ направило в Госдуму позволяющий сохранить в РФ иностранные самолеты законопроект.

Газета ВЗГЛЯД писала, что рынок авиаперевозок РФ будет перекроен до неузнаваемости.