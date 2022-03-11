Минтранс заявил об отсутствии решения по выкупу иностранных самолетов
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На данный момент власти не приняли решение о по выкупу иностранных самолетов российских авиакомпаний, сообщила директор департамента правового обеспечения и законопроектной деятельности Минтранса Алина Малышева.
«Решение по выкупу (самолетов) пока не принято», – передает ее слова РИА «Новости».
По словам Малышевой, российские авиаперевозчики эксплуатируют 1367 самолетов, из них в иностранных реестрах зарегистрировано 739 судов.
«Прорабатываются вопросы поставок запасных частей через Китай и иные страны азиатского региона», – добавила она.
Ранее в Китае отказались поставлять запчасти российским авиакомпаниям. Правительство РФ направило в Госдуму позволяющий сохранить в РФ иностранные самолеты законопроект.
Газета ВЗГЛЯД писала, что рынок авиаперевозок РФ будет перекроен до неузнаваемости.
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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