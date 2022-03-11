Генсек НАТО призвал европейских союзников увеличить оборонные бюджеты

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс призвал всех европейских союзников увеличить свои оборонные бюджеты.

«Мы призвали всех наших членов увеличить свои бюджеты. Европейские союзники должны увеличить свои оборонные бюджеты. Атака РФ будет иметь последствия для всех нас», – передает РИА «Новости» слова Столтенберга.

Генсек НАТО, отвечая на вопрос о том, будет ли альянс наращивать свой потенциал, заявил, что в июне в Мадриде будут приняты важные решения по этому поводу.

Ранее в пятницу глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Запад совершил ряд ошибок в отношениях с Россией, включая обещание Украине о вступлении в НАТО.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.