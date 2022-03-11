The Lancet: число погибших от COVID-19 может превышать официальные данные в три раза



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Официально от COVID-19 в период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года погибло 5,9 миллиона человек. По оценкам нового исследования, опубликованного в The Lancet, за тот же период произошло 18,2 миллиона дополнительных смертей, то есть более чем в три раза больше. Это позволяет предположить, что полное воздействие пандемии на человечество могло быть намного сильнее.

Избыточная смертность — превышение наблюдаемого уровня смертности над ожидаемым значением. Это ключевой показатель истинного числа погибших в результате пандемии.

До этого исследования было несколько попыток оценить избыточную смертность от COVID-19, но большинство из них были ограничены по географическому охвату из-за наличия данных. В новой работе представлены первые рецензируемые оценки избыточной смертности из-за пандемии во всем мире и для 191 страны и территории (и 252 субнациональных населенных пунктов, таких как штаты и провинции) в период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года.

Анализ показывает, что к 31 декабря 2021 года глобальная избыточная смертность из-за пандемии могла составить 18,2 миллиона человек, что более чем в три раза превышает официальную цифру. По оценкам, в 21 стране уровень избыточной смертности превышает 300 на 100 000 населения.

Самые высокие расчетные показатели избыточной смертности были в Андах Латинской Америки (512 смертей на 100 000 населения), Восточной Европе (345 смертей на 100 000 человек), Центральной Европе (316 смертей на 100 000 человек), южной части Африки к югу от Сахары (309 смертей на 100 000 человек) и Центральной Латинской Америке (274 случая смерти на 100 000 населения).

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Большие различия между избыточной смертностью и официальными данными могут быть результатом недостаточной диагностики из-за отсутствия тестирования и проблем с представлением данных о смерти.

По словам ученых, крайне важно различать смерти, вызванные непосредственно COVID-19, и те, которые произошли в результате косвенного результата пандемии. Данные первоначальных исследований показывают, что значительная часть избыточных смертей является прямым результатом COVID-19. Однако смерть могла также произойти косвенно от таких причин, как самоубийство или употребление наркотиков, из-за изменений в поведении или отсутствия доступа к здравоохранению и другим основным услугам во время пандемии.