Зубы зашатались

Президент Стоматологической ассоциации России, профессор Андрей Яременко — о том, что будет с российской стоматологией в период санкций.

Конкретно сфера стоматологии под многочисленные санкции не попала, но ограничения коснулись и ее. Президент Стоматологической ассоциации России, доктор медицинских наук, профессор Андрей Ярёменко считает, что главные проблемы для нее сейчас — избыточное регулирование, сложность с соблюдением требований, а также — логистика изделий медицинского назначения. «Новая» поговорила с ним о том, с чем уже столкнулась стоматология и чего стоит ждать в дальнейшем.

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

— Что происходит с ценами на стоматологию, насколько сильно они выросли?

— Государственная стоматология цены на платные услуги практически не изменила. В частной стоматологии — очень большой разброс: от нуля до 30‒40%. Все зависит от того, когда были проведены закупки и какие товарные запасы есть у дилера и у самой клиники.

— Какие услуги подорожали больше всего?

— Больше всего — те, где полностью незаменяемая импортная технология. Это, например, индивидуально изготавливаемые ортодонтические решения, которые изготавливаются за рубежом: так называемые элайнеры. Многие виды материалов для зубных протезов — полностью импортная технология. Есть технологии, где собственно работа изготавливается за рубежом. Импортозамещение сложных технологий — это время, деньги, разработки и очень сомнительная целесообразность, потому что стоматология — это такое направление медицины, где технология бралась полностью, то есть протокол может быть только один. Сейчас нужно время и понимание того, что будет с логистикой и теми производителями, которые работают на российском рынке.

В историческом аспекте значимое повышение курса доллара не приводило к серьезным последствиям для стоматологии. Мы это видели и в 1998, и в 2008 годах: да, каких-то технологий становилось меньше, часть становилась доступной только для более состоятельных пациентов, но потом постепенно ситуация стабилизировалась.

Возьмем, например, дентальную имплантологию. Когда-то это было уделом очень богатых людей. Сегодня же при наличии порядка пяти компаний, которые производят отечественные имплантаты хорошего качества, стоимость имплантации стала вполне доступной, а иногда и «по цене пломбы» — в зависимости от ценового сегмента, в котором работает клиника. Поэтому

катастрофического для отрасли сейчас пока я не вижу.

Андрей Яременко. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Есть серьезные внутренние проблемы: нужно уменьшать побочные расходы. В первую очередь — избыточное регулирование, потому что медицина сейчас очень «зарегулирована» и требуются огромные деньги просто на то, чтобы соблюдать регуляторные требования. То же самое касается производства. Для того чтобы зарегистрировать медицинские изделия (в стоматологии в основном медицинские изделия, у нас мало лекарственных средств), нужно пройти «семь кругов ада» и потратить несколько лет.

Сейчас, на мой взгляд, самое время, чтобы максимально упрощать регистрационные и иные требования, а также чтобы использовать экспертные ресурсы. Если очевидно, что конкретное медицинское изделие никаких проблем не несет, оно не токсично и безопасно, надо его максимально быстро выпускать на рынок.

Главную роль в медленном развитии импортозамещения играет наше внутреннее регулирование в медицине и производстве изделий медицинского назначения.

На наличие импортных технологий и цены на них будет оказывать влияние в первую очередь логистика, потому что логистические связи очень сложно чем-то заменить. Если изделия будут поступать, то все технологии останутся.

На первое время у нас есть отечественные производители, есть запасы у поставщиков, чтобы было время на осознание, как организовывать работу по-новому. Сложнее ситуация будет, если через месяц-два логистика не оживет, тогда нам придется полностью переходить на импортозамещение. Вот тут крайне важно максимально быстро проводить регистрацию медицинских изделий, потому что научно-технический потенциал в этой области есть.

Важно, чтоб государство в такой ситуации было лояльно к производителям, бизнесу, медицинским организациям. Сейчас избыточное регулирование есть во всей медицине, это касается не только стоматологии. Высокие регуляторные требования потребляют огромное количество средств. Взять отчетность: позвоните в любую крупную больницу и спросите, сколько людей у них занимается госзакупками и отчетностью. Это люди, которые ничего материального не производят, сидят и пишут бумажки, которые указаны в требованиях. Каждое рабочее место на сегодняшний день — это примерно млн рублей в год. Отдел госзакупок: пять человек, и отчеты пишут пять человек. Итого 10 млн рублей в год. От этого можно и нужно избавляться.

— Но какой процент инструментов и материалов производится в России, а какой — заказывается клиниками из-за рубежа?

— В РФ две системы: государственная и частная стоматология. В государственной медицине, там, где идет речь о программах обязательного медицинского страхования, используется порядка 30% российских технологий. В частной существенно меньше: где-то 90% работает на импортных составляющих.

Врач устанавливает металлокерамические коронки пациенту. Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

— Сейчас в стоматологии фиксируется всплеск спроса или, наоборот, его падение?

— Сейчас идет избыточный спрос на стоматологические услуги, думаю, что это будет еще примерно месяц.

Люди пытаются сохранить цены, доделать начатое и отложенное, особенно это касается протезирования зубов.

Они заключают договор по сегодняшней цене на какой-то период: на полгода, на год и на определенный объем услуг. Поэтому сейчас избыточный спрос, конечно.

— В Россию лечить зубы приезжали даже некоторые иностранцы, потому что здесь было дешевле по сравнению с их странами. Что теперь изменится в этом плане?

— В основном к нам приезжали русскоязычные экспаты. Это связано с тем, что они, как правило, приобретают в других странах самые дешевые страховки, которые не включают в себя стоматологию. Если оплачивать самим, то, конечно, значительно дешевле было лечиться в России, чем за рубежом. Иностранцы, особенно успешно работающие, у которых полные страховки, они так не делали, потому что в России, как правило, клиники не работали с зарубежными страховыми компаниями. Этот рынок, если его взять целиком, был интересный, но я бы не сказал, что он был значимый для отрасли.

— Россиянам, получается, как и раньше, нет смысла пытаться ездить лечиться за границу, они смогут продолжить лечиться здесь?

— Россияне не так часто ездили лечить зубы за границу. Чаще это случалось вместе с получением других услуг: операция для похудения, например, в Швейцарии и заодно — полечить зубы. Или поехать на горнолыжный курорт и полечить зубы. В принципе стоматология на сегодняшний день в РФ не хуже — это точно, а по многим вопросам значительно лучше по сравнению со многими странами. Дорогие технологии закупались целиком, а сложившийся рынок диктовал невысокую цену. Поэтому в РФ как раз со стоматологией все было очень-очень неплохо, причем как с государственной, так и с частной. РФ одна из немногих стран в мире, где бесплатная стоматологическая помощь осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования. Это, честно говоря, скорее исключение в мире, чем правило.

Мария Ефимова, Корреспондент

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