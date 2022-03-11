 

Facebook вводит для своих сотрудников двухминутки ненависти к ВС РФ, утверждают в России

11.03.2022, 12:11, Разное
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Марк Цукерберг объявил о введении для сотрудников Facebook обязательных двухминуток ненависти к Вооружённым силам России, проводящим спецоперацию по денацификации Украины. Следить за искренностью выражения негодования по поводу действий российской армии будут специально уполномоченные комиссары ЦРУ.

Ежедневное посещение двухминуток станет обязательным для всех сотрудников корпорации, пояснил глава политуправления Facebook Джордж Каклоу. Сотрудники должны занять места в кинозале, где на широком экране в формате HD им будет демонстрироваться видео наступающих полчищ российских солдат, преимущественно среднеазиатского и финно-угорского происхождения. 

В конце на экране появится огромное лицо Владимира Путина, в которое работники компании должны будут кидать помидоры, небольшие предметы и стаканчики из-под попкорна. На протяжении всей двухминутки сотрудники должны будут выражать несдерживаемые эмоции ярости, ненависти и страха по отношению к российской агрессии. Тех, чьё негодование покажется наблюдающим комиссарам неискреннем, ждёт дисциплинарное взыскание.

«В свободной стране не может быть двух мнений относительно того, что происходит на Украине. Всякая попытка исказить истину, транслируемую центральными телеканалами, есть измена и пособничество врагу. Все свободные жители демократических государств должны в едином порыве выразить ненависть и презрение по отношению к этой монголоидной орде расистов-недочеловеков. А предатели, которые откажутся это делать, должны быть отменены и распылены навсегда. Мы очистим от них наше общество, основанное на уважении к правам человека и гуманизме», – сказал Джордж Каклоу.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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