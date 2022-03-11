В 14 лет крутила роман с узбеком, в 19 родила от непутевого, увела женатого: бурная личная жизнь Ароновой

Уже много лет Мария Аронова радует поклонников своим творчеством на сцене Вахтанговского театра, блестяще справляется даже со сложными ролями и живет в счастливом браке с любимым мужчиной. Однако на пути к гармонии и надежному союзу актрисе пришлось преодолеть немало трудностей – раньше в ее личной жизни царила неразбериха.

В свои первые серьезные отношения Мария Аронова вступила уже в 14 лет. Ее избранником стал аспирант Улугбек – уроженец Узбекистана, который был вдвое старше. Несмотря на то, что Аронова была совсем юной, этот роман едва не привел к свадьбе. Возлюбленные представили друг друга родителям и объявили, что намерены пожениться, а на родине жениха для молодых уже начали строить семейное гнездышко. Мария и Улугбек собирались связать себя узами брака, когда будущей актрисе исполнится 16 лет. Но свадьбе было не суждено состояться.

Немного повзрослев и пообщавшись со сверстниками Аронова поняла, что творчество и карьера для нее намного важнее, чем ранний брак. Переубедить возлюбленную у восточного жениха так и не вышло. А уже в студенческие годы, во время учебы в Щукинском училище, сердце актрисы покорил однокурсник Владислав Гандрабура.

Роман студентки с зеленоглазым красавцем, которому пророчили блестящее будущее, развивался стремительно. Спустя пару месяцев отношений Мария забеременела, а Владислав тут же исчез из ее жизни, одумавшись только после появления малыша на свет. Пара поселилась в родительском доме, но семейная жизнь не складывалась. Гандрабура продолжил вести себя так, будто у него нет ни жены, ни ребенка, и даже не думал брать на себя ответственность. Спустя пару лет, когда спутник начал поднимать на актрису руку, союз распался. В память о непутевом возлюбленном у Марии остался только сын, названный в его есть.

После окончания училища Аронова с головой погрузилась в работу в Вахтанговском театре, однако ее личная жизнь тоже не стояла на месте. В один момент у артистки закрутился роман с коллегой Валерием Афанасьевым. Валерий был старше на 22 года, к тому же, имел семью, тем не менее пошел на поводу у чувств и переехал к новой возлюбленной. Однако и эти отношения Марии не сложились. Спустя полтора месяца Афанасьев осознал свою ошибку и вернулся к жене, а в жизни Ароновой начала темная полоса.

Сначала у актрисы украли сумку с большой суммой денег, потом обнесли дом, а затем она серьезно заболела. Свалившиеся неприятности знаменитость воспринимала как наказание за роман с женатым мужчиной и терзания его супруги, однако именно они помогли ей найти счастье в личной жизни. После ограбления артистка позвонила Евгению Фомину, который занимал в театре должность начальника транспортного отдела. Мужчина не только помог Марии, но и окружил ее своим вниманием и заботой. Вскоре у них начались отношения, которые продолжаются до сих пор.

Рядом с Фоминым актриса почувствовала себя по-настоящему счастливой, к тому же, нового возлюбленного принял ее сын. Влад стал называть отчима папой, а в 2004 году у пары родилась дочь Серафима. Евгений и Мария не спешили регистрировать свои отношения и пошли в загс только в 2018 году. На тот момент они были вместе уже 20 лет.