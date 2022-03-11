Глава европейской дипломатии назвал ошибкой обещание Украине членства в НАТО
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Запад совершил множество ошибок при взаимодействии с Россией. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
По словам Борреля, яркими примерами таких ошибок являются обещания Украине и Грузии членства в НАТО. Политик пояснил, что таких обещаний давать не следовало, поскольку их нельзя было реализовать. Он добавил, что теперь Евросоюзу придется найти способ избавиться от энергетической зависимости от России, сообщает телеканал “360”.
Смотреть комментарии → Комментариев нет