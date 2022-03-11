 

Глава европейской дипломатии назвал ошибкой обещание Украине членства в НАТО

11.03.2022, 11:49, Разное
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Запад совершил множество ошибок при взаимодействии с Россией. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

По словам Борреля, яркими примерами таких ошибок являются обещания Украине и Грузии членства в НАТО. Политик пояснил, что таких обещаний давать не следовало, поскольку их нельзя было реализовать. Он добавил, что теперь Евросоюзу придется найти способ избавиться от энергетической зависимости от России, сообщает телеканал “360”.



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