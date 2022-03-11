Байден немощен и стар — неужто, как вампир-кальмар?

А вы знаете, что Джо байден — рекордсмен? Только не думайте, что нынешнего президента США сделали знаменитым какие-то достижения в спорте. Да и в юридических науках Джо не настолько преуспел, чтобы это прославило его на весь мир. Однако ж рекорд он все-таки побил, став ни больше ни меньше как самым старым президентом Америки.

Тем самым бедняга обрек себя на весьма нелестное сравнение. С кем бы вы думали? Да с давным-давно вымершим морским животным. За что же доисторический обитатель подводного царства был удостоен чести получить имя действующего президента Соединенных штатов?

Да-да, вы мыслите верно: за древность оного. Оказывается, тот жил за миллионы лет до появления первых динозавров. Правда, самому прототипу до возраста найденной окаменелости еще далековато: где почти восьмидесятилетний престарелый Байден — а где головоногий моллюск, покорявший океаны аж 328 миллионов лет назад…

Похоже, в таком контексте сравнение президента с таким кальмаром-патриархом выглядит малость диковатым. А вам бы бы понравилось такое увековечение? Особенно, если учесть что кальмар, получивший ваше драгоценное имя, еще и вампир, имеющий десять конечностей.

Откуда десять! — воскликнет образованный читатель, заподозрив ученых в неумении считать в пределах десятка. Дескать, известно, что практически все современные головоногие моллюски — счастливые обладатели восьми ног, выполняющих функции рук.

Оказывается, морской обитатель, коего окрестили Syllipsimopodi bideni, — старейший из известных представителей этого семейства. В него входят как осьминоги, так и кальмары.

Выглядит он достаточно необычно. И все из-за десяти щупалец вместо привычных восьми, намертво вдолбленных нам на уроках зоологии в седьмом классе.

А вообще-то, Бидени был примитивным кальмаром-вампиром. Сразу же возникает ассоциация с ночными существами, выходящими на охоту за человеческой кровью. Так и видятся их торчащие из пасти клыки.

Только этих кальмаров называют вампирами не потому, что они пьют кровь, а из-за соединяющих конечности темных лоскутов ткани. Считается, что именно они напоминают плащ Дракулы. Вампироподы как группа обычно имеют восемь рук, поэтому вид с десятью ученые сочли довольно интересным.

К сожалению, неизвестно, как сам Байден прореагировал на присвоение кальмару собственной фамилии. Однако приглядитесь — есть ведь у них в облике что-то общее!

Источник информации и картинок: dailystar.co.uk, fishki.net

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