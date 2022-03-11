Полиция Хорватии сообщила о падении неизвестного объекта в Загребе

Правоохранительные органы Хорватии устанавливают обстоятельства падения неизвестного объекта в одном из районов на окраине Загребе: на месте падения обнаружена воронка и два парашюта.

Инцидент, при котором был слышан хлопок, произошел поздно ночью в пятницу. На месте пострадавших нет, повреждены несколько автомашин, зона падения неустановленного объекта оцеплена, пишет ТАСС со ссылкой на хорватское государственное информагентство ХИНА.

Отмечается, что упавший в Загребе неопознанный объект может быть прилетевшим с Украины беспилотником Ту-141 советского производства, предполагают местные издания.