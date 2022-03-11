 

Полиция Хорватии сообщила о падении неизвестного объекта в Загребе

11.03.2022, 11:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Правоохранительные органы Хорватии устанавливают обстоятельства падения неизвестного объекта в одном из районов на окраине Загребе: на месте падения обнаружена воронка и два парашюта.

Инцидент, при котором был слышан хлопок, произошел поздно ночью в пятницу. На месте пострадавших нет, повреждены несколько автомашин, зона падения неустановленного объекта оцеплена, пишет ТАСС со ссылкой на хорватское государственное информагентство ХИНА.

Отмечается, что упавший в Загребе неопознанный объект может быть прилетевшим с Украины беспилотником Ту-141 советского производства, предполагают местные издания. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.02 / У Украины страусиная политика относительно Беларуси – Климкин

24.10 / Еще одна церковь признала автокефалию ПЦУ

20.12 / Der Spiegel – из-за пандемии в морской торговле наступили тяжёлые времена

31.07 / Euronews – Москва настаивает на невиновности задержанных в Белоруссии россиян

24.07 / Участок отремонтированной набережной за десятки миллионов рублей обрушился в Сочи

06.10 / BI – «поразительная безответственность» — эксперт осудил выезд заражённого Трампа к избирателям

14.10 / Арестованы новые многомиллионные счета Абызова

08.02 / Минобороны предупредило о планах боевиков устроить диверсии в Сирии

17.08 / На американской базе в Афганистане бросили 12 украинских военных

17.07 / Рада сократила количество районов в Украине, вручено подозрение председателю Окружного админсуда Киева и еще шести судьям. Главное за день

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика