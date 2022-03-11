Проблемы с бронемашиной «Аякс» поставили под угрозу реструктуризацию британской армии

Постоянные задержки с реализацией программы создания британской боевой бронированной машины (ББМ) Ajax («Аякс») нового поколения стоимостью 5,5 млрд фунтов стерлингов (более 7 млрд долларов) могут подорвать запланированную реструктуризацию армии Соединенного Королевства, следует из отчета Национального финансово-ревизионного управления NAO (National Audit Office) страны.

Вследствие этого британские вооруженные силы вынуждены будут использовать устаревшее оборудование, подчеркивают авторы доклада.

Великобритания заключила контракт на создание 589 таких машин с компанией General Dynamics UK в 2014 году. Поставки должны были начаться в 2017 году, и на программу уже израсходовано 3,5 млрд фунтов (4,8 млрд долларов), но пока ВС переданы только 26 ББМ, и ни одна из них не поступила на вооружение.

«Программа продолжает сталкиваться со значительными проблемами, и пока нет единого мнения относительно причин критических проблем с безопасностью или о том, как они будут решены», – передает ТАСС тексс отчета NAO.

По словам председателя комитета Палаты общин по обороне Тобиаса Эллвуда, происходящее «не предвещает ничего хорошего для будущего» программы. Планы ведения «мобильных военных операций британской армии не были продуманы до конца, и если «Аякс» в конечном итоге будет сдан на слом, британские пехотные части останутся без серьезной защиты», – добавил он.

Британская «армия вынуждена продолжать использовать все более старое и устаревшее оборудование, которое, помимо увеличения стоимости, снижает наши возможности в то время, когда опасности только возрастают», – сообщила председатель парламентского комитета по контролю над расходованием государственных средств Меган Хиллиер.

Напомним, бронемашины не могут двигаться со скоростью выше 20 миль (32 км) в час без риска для безопасности экипажа. В июне испытания броневика второй раз за год приостановили после возникших у экипажей опасений за здоровье и безопасность. Замглавы минобороны Британии Джереми Куин заявил, что ведомство может полностью отказаться от новейших бронемашин Ajax.