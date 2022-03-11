 

Боррель назвал ошибкой обещание Украине членства в НАТО

11.03.2022, 11:31, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что Запад совершил ряд ошибок в отношениях с Россией, включая обещание Украине о вступлении в НАТО.

«Я готов признать, что мы сделали ряд ошибок и что мы потеряли возможность сближения РФ с Западом… Есть моменты, которые мы могли сделать лучше, есть вещи, которые мы предлагали и потом не могли реализовать, как, например, обещание, что Украина и Грузия станут частью НАТО… Я считаю, что это ошибка – делать обещания, которые не можешь реализовать», – передает РИА «Новости» слова Борреля в интервью телеканалу TF1.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил с очередным обращением к нации, в котором осыпал упреками своих западных покровителей. «Все люди, которые погибнут, с этого дня будут гибнуть и из-за вас», – бросил обвинение в адрес НАТО раздосадованный киевский руководитель. В том же духе выступил и глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Он заявил, что Североатлантический альянс, по сути, устранился от помощи Украине. НАТО проявляет себя не так, как представляли себе украинцы, позиция альянса – по крайней мере пока – «не вызывает уважения».

Напомним, во вторник Зеленский заявил американскому телеканалу ABC, что охладел к вопросу о вступлении страны в НАТО.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.04 / Эскалация между РФ и Украиной “неизбежна” – американский генерал в отставке Ходжес

03.01 / Президент Ирана потребовал отдать под суд Дональда Трампа

23.07 / В Полтаве вооруженный угонщик авто взял в заложники начальника департамента уголовного розыска

24.12 / Дан Балан спел “Новогоднюю” песню группы “Дискотека Авария” в бардовском стиле. Видео

06.02 / Создан алгоритм машинного обучения, работающий по принципу человеческого мозга

07.08 / Задержание россиян в Белоруссии назвали результатом украинской провокации

13.07 / Испанский географ рассказал Le Monde, как коронакризис подчеркнул уязвимость туристических городов

31.08 / В аннексированном Крыму силовики задержали четверых крымских татар

25.07 / При нападении на бронеавтомобиль убиты двое турецких военных в Сирии

06.11 / Во Вьетнаме 18 младенцев по ошибке привили от COVID

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика