Боррель назвал ошибкой обещание Украине членства в НАТО

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что Запад совершил ряд ошибок в отношениях с Россией, включая обещание Украине о вступлении в НАТО.

«Я готов признать, что мы сделали ряд ошибок и что мы потеряли возможность сближения РФ с Западом… Есть моменты, которые мы могли сделать лучше, есть вещи, которые мы предлагали и потом не могли реализовать, как, например, обещание, что Украина и Грузия станут частью НАТО… Я считаю, что это ошибка – делать обещания, которые не можешь реализовать», – передает РИА «Новости» слова Борреля в интервью телеканалу TF1.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил с очередным обращением к нации, в котором осыпал упреками своих западных покровителей. «Все люди, которые погибнут, с этого дня будут гибнуть и из-за вас», – бросил обвинение в адрес НАТО раздосадованный киевский руководитель. В том же духе выступил и глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Он заявил, что Североатлантический альянс, по сути, устранился от помощи Украине. НАТО проявляет себя не так, как представляли себе украинцы, позиция альянса – по крайней мере пока – «не вызывает уважения».

Напомним, во вторник Зеленский заявил американскому телеканалу ABC, что охладел к вопросу о вступлении страны в НАТО.