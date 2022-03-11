 

Мария Горбань станет музой модельера

11.03.2022, 11:21, Разное
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Костюмы, созданные стилистом и художником по костюму Кшысей Митрохович, Мария Горбань носит в новом сериале “Модный синдикат”, который выходит 14 марта в 19:00 на СТС. Актриса сыграет своенравную жену криминального авторитета Галю, у которой нет вкуса, но зато есть деньги и эффектная внешность. По сюжету ее героиня станет спонсором модельера Ланского (Ян Цапник), который в мечтах о былой славе готов согласиться на что угодно, лишь бы снова заставить говорить о себе весь мир. Правда, со временем именно в Гале он найдет долгожданную музу.

“Модный синдикат” стал первым проектом Марии после рождения сына.

Сериал помог мне быстро восстановиться, — вспоминает она. — Я понимала, что нужно быть в хорошей форме, поэтому следила за питанием, много ходила. Во время съёмок днём работала актрисой, а ночью мамой. У меня был очень насыщенный график.

Мария Горбань и Ян Цапник

Актриса признавалась, что впервые получила такую роль:

Галя — очень яркая и горячая девушка, в которой чувствуется свобода. Некоторые люди не боятся высказывать все, что думают. Они шумные, громко говорят, а когда что-то делают, почему-то стыдно тебе. И Галя именно такая. Она совсем не похожа на меня, но, видимо, продюсеры что-то во мне разглядели. И я очень рада, что мне доверили эту роль.

Накануне съемок создатели сериала посетили модный дом Игоря Чапурина. Главное место действий — Lanskoy Fashion House — строили в павильоне площадью 600 квадратных метров. Двухэтажное здание модельера включает фойе, лестницу, шоурум, зал для показов, подиум, швейный цех, гримерку моделей, кабинеты Гали, модельера и его помощника Вани. Роль фасада исполнила московская усадьба Ф. И. Прове в духе французского неоренессанса.



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