Виктория Бекхэм отметила день рождения матери в кругу семьи

В минувший четверг Виктория Бекхэм поздравила маму Джеки (Жаклин) Адамс с днем рождения. По радостному поводу вся семья собралась на обед в одном из ресторанов Лондона – Виктория и Дэвид с детьми Ромео, Крузом и Харпер, а также именинница Жаклин с мужем Энтони. Кроме того, на дне рождения присутствовали племянница Виктории, дочь ее сестры Луизы – Либби. Позже Виктория поделилась снимками с праздника в своем Instagram и оставила под серией фото трогательную подпись.

Время для семьи – это лучшее время. Празднуем день рождения Джеки. Люблю вас всех.

Мужчины в этот вечер выбрали элегантные костюмы, а женская половина семьи Бекхэм-Адамс отдала предпочтение платьям: Виктория была в черном, а ее дочь Харпер — в бордовом. Именинница надела яркий голубой пиджак.

Праздник не смог посетить только старший сын Виктории и Дэвида Бекхэм 23-летний Бруклин, который живет в Лос-Анджелесе. Впрочем, это не помешало ему поздравить бабушку. Он отметил значимое семейное событие в сторис.

Родители Виктории Бекхэм – Жаклин и Энтони Виктория Бекхэм с родителями

Отметим, что Виктория и Дэвид Бекхэм чтут семейные традиции и часто проводят время не только со своими детьми, но и с родителями, у которых между собой замечательные отношения. Так, прошлым летом три поколения Бекхэм-Адамс отдыхали в Италии. Здесь были все, в том числе и родители Дэвида.

К слову, недавно 73-летний отец Дэвида Бекхэма Дэвид-старший, которого в семье зовут Тедом, женился во второй раз. Его избранницей стала 62-летняя адвокат и миллионерша Хилари Мередит, для которой этот брак тоже стал вторым. О помолвке влюбленные сообщили СМИ в разгар первой волны пандемии, весной 2020 года, но пошли под венец в середине декабря. Знаменитому сыну жениха досталась роль шафера.

Жаклин Адамс с внучкой Харпер Жаклин Адамс с внуком Крузом Именинница с внуком Ромео Дэвид Бекхэм с тестем Энтони Адамсом