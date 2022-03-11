Это ВОЗ посоветовала Украине уничтожить все опасные патогены в лабораториях, чтобы избежать случайной утечки

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала украинским властям как можно скорее уничтожить все опасные патогены, размещенные в лабораториях общественного здравоохранения.

По мнению экспертов ВОЗ, в условиях специальной военной операции (так ее требуют называть в России), наличие таких материалов может привести к утечке и вызвать вспышки различных заболеваний среди населения. Об этом со ссылкой на письмо организации сообщает Reuters.

В агентстве уточнили, что как и в других государствах, в Украине есть ряд лабораторий общественного здравоохранения, в которых исследуются опасные заболевания, поражающие людей и животных. В том числе, активно распространяющийся по всему миру коронавирус. Украинские лаборатории изучали его при поддержке США, Евросоюза и ВОЗ.

– В рамках этой работы ВОЗ настоятельно рекомендовала Министерству здравоохранения Украины и другим ответственным органам уничтожить особо опасные патогены для предотвращения возможных утечек, — говорится в письме организации.

При этом, когда именно ВОЗ направила такую рекомендацию украинским властям, и о каких именно токсинах и патогенах идет речь, в сообщении не уточняется. Reuters направило по этому поводу запрос в посольство Украины в Вашингтоне, однако комментарий от представителей государства пока не получило.

Напомним, по утверждению Минобороны РФ, 24 февраля сотрудники украинских биолабораторий уничтожили особо опасные патогены, среди которых якобы были возбудители чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней. МИД России убежден, что создаваемое на Украине биооружие было «этнически ориентировано». Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никто на Украине «никакого химического или любого другого оружия массового поражения» не разрабатывает.