Мнение: 700 евро штрафа за просмотр российского ТВ

700 евро штрафа за просмотр российского ТВ

Сейм одобрил административную ответственность за незаконный просмотр контента. Наказанием за такое нарушение может стать предупреждение или денежный штраф до 700 евро.

"После вторжения России в Украину мы должны еще сильнее работать над укреплением информационного пространства Латвии. Как показывает практика, люди используют нелегальные декодеры и спутниковые тарелки и все еще имеют доступ к телеканалам, содержащих дезинформацию и кремлевскую пропаганду", — пояснил Артусс Кайминьш, глава комиссии Сейма по правам человека и общественным делам.

За использование таких устройств может быть наложен штраф до 140 единиц, то есть до 700 евро. В аннотации к законопроекту отмечено, что нередко люди сами не знают, что используют нелегальные устройства, или о том, что они запрещены — поэтому нужно их информировать. Важно также отметить, что нелегальные устройства можно констатировать, не заходя в жилище того, кто его использует.

Как сообщалось, в Латвии запретили российские и белорусские телеканалы. Однако 6 марта передача Nekā personīga на TV3 выяснила, что на портале ss.lv до сих пор беспрепятственно можно приобрести устройства для просмотра запрещенных российских телеканалов. Кроме того, люди используют спутниковое телевидение и специальные приемники, завезенные из соседних стран.

https://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/sejm-odobril-nakazanie-za-prosmotr-rossijskih-kanalov.d?id=54138216

Следующий этап, охота на пользователей VPN-сервисов, а то вдруг начнут смотреть запрещенное ТВ в интернете…

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