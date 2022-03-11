 

Инстаграм всё – Личное мнение

11.03.2022, 11:03, Разное
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Ряд изданий со ссылкой на Рейтерс вчера поздно вечером сообщили, что корпорация Meta, владеющая Facebook и Instagram, временно сняла запрет на призывы к насилию в отношении российских военных, но не против гражданского населения России.


Фото: Соцсети

Снятие ограничения коснулось России, Украины, Польши, Латвии, Литвы, Эстонии, Венгрии, Румынии, Словакии и государств Закавказья.

Информацию в Твиттере подтвердил пресс-секретарь Meta Энди Стоун.

Самая толерантная, по её же мнению, компания разрешила вот такие призывы.

Соцсеть, в которой за мало-мальски грубое слово можно было влететь в теневой бан, «временно разрешила формы политического самовыражения, которые в обычной ситуации бы нарушали наш запрет на призывы к насилию», объясняет Энди Стоун.

Не хочу обсуждать ни само это решение, ни причины. Поговорим о последствиях.

Инстаграм, как мне кажется, в ближайшее время, будет заблокирован Роскомнадзором.

Эту соцсеть не хотели трогать. Там были аккаунты и чиновников, и их жён, и детей. Всем было весело наблюдать, как обитательницы полянки лобного места накручивают ботами себе популярность.

А уж как голосили певцы, высказывались певицы, как плакала Бузова и отдыхала Самойлова! Как в надувном бассейне рожали зелёные богини, как коучи проникали в потоки Вселенной — это было и правда весело.

Даже после блокировки Фейсбука Инстаграм оставался доступен. Теперь же, я думаю, в России его больше не будет.

Читательницам из Инстаграма советую перебираться ко мне в Телеграм — я всё равно в Инстаграме не рожала.

Как вы относитесь к Инстаграму?

Источник: Лена Миро



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