 

На Западе разрешили “травить” россиян: Главное о спецоперации на Украине к 11 марта

11.03.2022, 10:25, Разное
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На фоне спецоперации России на Украине американская компания Meta открыто разрешила призывать к насилию против российских военных в своих социальных сетях Facebook и Instagram. Пресс-секретарь компании Энди Стоун, однако, обратил внимание, что это правило не распространяется на гражданское население России, сообщает телеканал “360”.

Между тем в Министерстве обороны России отчитались о значительных успехах российских военнослужащих на Украине за последнее время. По словам официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова, к утру им удалось нанести удар из высокоточного оружия большой дальности
по военной инфраструктуре Украины. Благодаря этому были выведены из строя военные аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске. Кроме того, военные смогли уничтожить три украинских вертолета и восемь беспилотных летательных аппаратов, включая пять дронов “Байрактар”, пишет RT.

Конашенков добавил, что всего в ходе спецоперации на Украине российские военные остановили работу 3212 объектов военной инфраструктуры Украины, ликвидировали 98 самолетов, 118 беспилотников, 1041 единицу боевой бронетехники, 113 реактивных залповых комплексов, 389 единиц орудий полевой артиллерии и 843 специальных военных автомобилей, передает телеканал “Царьград”.

В то же время войскам Донецкой народной республики (ДНР) удалось освободить от националистов и взять под контроль город Волноваха.



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