Украина решила полностью отказаться от закупки российского ядерного топлива

Украина полностью отказывается от закупки российского ядерного топлива, сообщил украинский «Энергоатом».

«Энергоатом» сообщил в Telegram, что организация «полностью отказывается от закупки российского ядерного топлива».

Ранее МАГАТЭ призвало Россию вернуть Украине контроль над ЧАЭС. По словам гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, Украина сообщила, что Чернобыльская АЭС была отключена от электросети и потеряла подачу внешней энергии, однако это не окажет критического влияния на основные функции безопасности на площадке.

Вместе с тем разведка США доложила о некритичной ситуации вокруг Чернобыльской АЭС.

Также Росгвардия взяла под контроль Запорожскую АЭС.