 

Эксперт объяснил стратегическое значение освобождения Волновахи

11.03.2022, 10:09, Новости дня
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«Волноваха – один из важнейших городов ДНР, и нахождение там украинских силовиков значительно сковывало действия войск ДНР на южном направлении», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее Минобороны РФ сообщило, что войска ДНР освободили город Волноваха.

«Теперь – после занятия Волновахи войсками Донецкой народной республики – мариупольской группировке ВСУ не приходится рассчитывать на какую-то помощь извне», – подчеркнул директор Центра евразийских исследований, донецкий политолог Владимир Корнилов.

Кроме того, высвобождение сил на этом направлении дает возможность военным ДНР повернуть на север. Теперь силы республики могут приступить к блокировке той группы украинских силовиков, которая до сих пор обстреливает Донецк и Горловку, отметил эксперт.

«Освобождение Волновахи – это своеобразный «экватор» для войск ДНР, дающий возможность развивать наступление на южном и северном направлениях», – резюмировал собеседник.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что войска ДНР освободили Волноваху.

Конашенков сообщил, что «группировка войск Донецкой народной республики освободила город Волноваху, также взяты под контроль населенные пункты Ольгинка, Велико-Анадоль, Зеленый Гай, продвижение в глубину составило до шести километров», передает ТАСС.

Также утром 11 марта «высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по объектам военной инфраструктуры Украины», в результате чего «выведены из строя военные аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске».

Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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