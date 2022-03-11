Девятая планета может быть черной дырой в Солнечной системе

Ученые давно пытаются понять, существует ли так называемая девятая планета (или Планета Х) на самом деле.

И недавно они пришли к невероятному выводу. Новое исследование британского астронома Якуба Шольца и его коллеги Джеймса Унвина говорит, что таинственный объект является первичной черной дырой.

Существование первичных черных дыр пока еще не подтверждено научно. И в то же время значительная часть астрономического сообщества считает, что 80% всей Вселенной состоит из них. Считается, что они возникли вскоре после Большого взрыва, а некоторые могут существовать до настоящего времени. Отличительной особенностью таких черных дыр является то, что они могут быть очень маленькими.

По словам Шольца и Анвина, это объясняет аномальные явления, которые регистрируются в поясе Койпера. В частности, почему некоторые небольшие небесные тела за орбитой Нептуна имеют необычные траектории движения, а также избыток событий микролинзирования (относительно кратковременное увеличение яркости звезды в тот момент, когда какой-то массивный объект проходит между ней и наблюдателем).

На сегодняшний день точно установлено существование восьми крупных планетных объектов в Солнечной системе, включая нескольких карликовых «планет», числе которых Плутон, Эрида, Церера и т. д.

По мнению ученых, так называемая первичная черная дыра имеет массу, в пять раз превышающую массу Земли. Излучение такой дыры незначительно, но вокруг нее может существовать ореол темной материи, простирающийся на несколько астрономических единиц.

Орбита Планеты Х (или черной дыры?) проходит в 20 раз дальше от Солнца, чем орбита Нептуна.

Однако на практике доказать данную теорию будет довольно сложно, так как ученым придется буквально выслеживать эту планету или ловить движущийся источник гамма-или рентгеновских лучей.

Некоторые астрономы считают, что этот загадочный объект залетел в Солнечную систему извне около 3 миллионов лет назад, то есть это планета-изгой, некогда покинувшая свою родительскую звезду.