 

Ушел из жизни солист группы “Отпетые мошенники” Том Хаос

11.03.2022, 10:00, Разное
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Солист группы “Отпетые мошенники” Вячеслав Зинуров, известный как Том Хаос, скончался вчера на 51-м году жизни. Об этом сообщил ряд СМИ, а также коллеги артиста, среди которых был Леонид Агутин.

Ушел из жизни Славик из “Отпетых мошенников”. Легендарный Том Хаус, в жизни Вячеслав Зинуров. Спи спокойно, друг. Хрен знает вообще, как сейчас жить. Ты был хорошим человеком. Таким и останешься для нас… – написал Агутин.

На 10 марта у музыканта было запланировано несколько рабочих встреч и интервью. Но в какой-то момент Том Хаос перестал выходить на связь. 

Сегодня у Тома были запланированы две съемки, куда они собирались с Гариком и Викторией. С 12 часов дня Том перестал выходить на связь, Виктория (жена экс-солиста Гарика Богомазова – ред.) забила тревогу… Будто чувствовала что-то неладное, – рассказала PR-директор группы.

Позже его обнаружили мертвым в доме в Подмосковье, где он жил один. Официально причины смерти музыканта не обнародованы, однако, по непроверенным данным, Вячеслав покончил жизнь самоубийством. 

Вячеслав Зинуров (Том Хаос)

Как рассказали коллеги музыканта в беседе с журналистами, в том числе некоторых новостных Telegram-каналов, последнее время Том Хаос переживал сильный стресс из-за предстоящего судебного разбирательства с другим участником группы – Сергеем Амораловым. О предстоящем суде коллеги рассказывали 6 марта в эфире программы “Звезды Сошлись”.

Вячеслав Зинуров вышел из основного состава группы “Отпетые мошенники” в августе 2021 года, причиной окончания сотрудничества стали острые финансовые разногласия. Позже он рассказал, что Аморалов (Суровенко – настоящая фамилия музыканта) “забирал себе львиную часть гонораров”. Том Хаос объединился с другим экс-солистом Гариком Богомазовым: так на сцене появились сразу две группы с одним названием, правда, на афишах Том Хауса значилось “бывшие” “Отпетые мошенники”, однако Аморалов требовал убрать и такую формулировку.



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